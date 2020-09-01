Алиханов рассказал, когда на Балтийскую косу запустят новый электрический паром

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Во время сегодняшнего выезда в Балтийск губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с паромной переправой на Балткосу.

- Новый паром на электрическом ходу должен быть готов в октябре следующего года, он уже строится, - рассказал губернатор. - Министерство промышленности и торговли передаст его нам, а мы передадим его Балтийску, чтобы они сдавали его в аренду или сами оперировали переправой.

По словам Антона Алиханова, запуск нового парома позволит существенно сэкономить бюджетные средства. Сегодня на работу переправы ежегодно выделяются 33 миллиона рублей из региональной казны и еще 22 миллиона из бюджета самого Балтийска.