В Балтийске сотрудницу администрации подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей

В Балтийске сотрудницу городской администрации подозревают в мошенничестве с имуществом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, чиновница незаконно разделила нежилое помещение стоимостью 19 млн рублей на две части, чтобы уменьшить кадастровую стоимости при продаже. . В результате помещение было продано по заниженной стоимости и бюджет муниципалитета недополучил более 1 млн рублей.

По требованию прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».