Путин пообещал, что постарается посетить филиал Нахимовского училища в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

Во время всероссийского открытого видеоурока один из курсантов калининградского филиала Нахимовского училища пригласил президента посетить их учебное заведение. Как сообщает РИА «Новости», глава государства ответил согласием.

- Спасибо, обязательно постараюсь приехать, - сказал Владимир Путин. - То, что вы в новом учебном заведении, оборудованном по последнему слову техники и требований сегодняшнего дня для учебного процесса, будете получать современные, нужные вам знания, я этому очень рад... Уверен, что вы будете довольны и ваши родители будут довольны тем уровнем и качеством знаний, который вы получите в Нахимовском училище.

Президент объявил о том, что создание филиалов нахимовского училища завершилось на всех российских флотах. Напомним, строительство калининградского филиала на улице Артиллерийской началось в августе прошлого года. Всего здесь будут учиться 560 детей по образовательным программам основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы) образования, а также программам дополнительного образования. Обучение подготовит ребят к поступлению в профильные вузы.

С сегодняшнего дня учебное заведение официально начинает свою работы.