За лето Калининградский зоопарк принял больше 240 тысяч посетителей

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Калининградский зоопарк за прошедшее лето посетило 241 тыс человек. Для сравнения за период июнь-август 2019 пришло 255,7 тыс человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе зоопарка, отметив, что учреждение начало работать в этом году только после 17 июня.

При этом сильно выросли онлайн продажи входных билетов. С июня по август на сайте зоопарка было куплено 20093 билета (за этот же период 2019 года – 5149 билетов).

- Больше 20 тысяч билетов – это с учетом тех, что были проданы во время карантина. То есть горожане покупали билеты, сидя на самоизоляции с апреля по июнь, а пришли по ним в зоопарк только сейчас, - пояснили в пресс-службе зоопарка.