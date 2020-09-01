Депутат Госдумы поздравил калининградских школьников с Днем знаний

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Депутат Государственной думы, Заслуженный учитель России Александр Пятикоп обратился к калининградским школьникам и их родителям с поздравлением:

"Сегодня, 1 сентября, школы снова распахнули двери, на линейках мы услышали знакомые с детских лет песни, увидели, как взмывают в небо десятки воздушных шаров... Конечно, нам жаль расставаться с летом, но 1 сентября – для всех нас особый день. Вспомните, как замирало сердце, когда вы, теперь взрослые, сами шли в школу, чтобы встретиться с одноклассниками, с которыми не виделись три месяца. Вспомните, как вели за ручку своего сына или дочь туда, где открываются двери новой жизни, превращающей ребенка в личность, – в первый класс. А уважаемые педагоги наверняка в этот день думают о своих учениках – тех, с кем уже хорошо знакомы, или новичках-первоклашек, которым скоро нужно будет прививать азы знаний, мудрости и опыта.

Увы, в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы почти во всё, в том числе и в жизнь наших школ. Из-за санитарных требований торжественные линейки прошли далеко не для всех классов, процесс обучения также будет построен не так, как обычно, во всяком случае, на начальном этапе. В разных школах приняли свои решения. Чаще всего очное обучение будет чередоваться с дистанционным, каждый класс будет закреплен в определенной аудитории, перемены станут длиннее… Новшеств много, они зачастую непривычные, но нужно понимать, что все это делается ради главного – напасть не должна коснуться ни учеников, ни учителей, никого. Впрочем, есть в этом году и безусловно хорошие новости - все ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

И у меня есть уверенность, что мы с честью преодолеем этот непростой этап, школы смогут организовать слаженную и четкую работу, а через несколько месяцев всё придет в нормальное состояние. Не может ведь пандемия продолжаться вечно.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с грядущим светлым праздником – Днем знаний! Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!"