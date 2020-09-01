Купальный сезон в Балтийске продлили до 15 сентября

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Купальный сезон в Балтийске продлен до 15 сентября. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

«Спасатели муниципалитета не покинут свои посты до 15 сентября. В этом году на побережье округа оборудовано три спасательных поста — в районе памятника Елизавете, на центральном пляже в районе ул. Чехова и на Гвардейском бульваре», - сообщили в администрации.

В этом году в Балтийске спасатели вытащили из воды 16 человек, шестеро из них — дети.