Гусев, Янтарный и Пионерский получили дотации за снижение задолженности по транспортному налогу

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Три муниципалитета Калининградской области получили дотации за работу по снижению задолженности по транспортному налогу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гусевскому городскому округу выделено 10 миллионов 259 тысяч рублей, Пионерскому– 5 миллионов 374 тысячи рублей и Янтарному– 3 миллиона 862 тысячи рублей.

Условиями для распределения дотаций являлось сокращение общего объёма задолженности физических и юридических лиц по транспортному налогу не менее, чем на 30% на дату окончания расчётного периода и сокращение задолженности по уплате транспортного налога крупными должниками не менее, чем на 30% на дату окончания расчётного периода – с 1 января по 1 декабря 2019 года.

По данным пресс-службы правительства, общая задолженность физических и юридических лиц по транспортному налогу на 1 августа составила более 1 миллиарда 37 миллионов рублей, из них 514 миллионов 215 тысяч рублей – это сумма задолженности крупнейших неплательщиков среди физических лиц.