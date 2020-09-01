В Калининграде задержали форточника-рецидивиста

В Калининграде из квартиры на улице Леонова пропали ноутбук и мобильный телефон общей стоимостью 80 000 рублей. О пропаже в дежурную часть ОМВД России по Центральному району заявил 24-летний житель этой квартиры.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, прибывшие на место сотрудники полиции быстро установили марку и модель похищенных гаджетов, возможное время совершения хищения и провели осмотр места происшествия.

- Опрошенные свидетели указали, что заметили под окнами квартиры потерпевшего подозрительного мужчину, - уточняет пресс-служба. - При тщательном осмотре эксперт-криминалист обнаружила и изъяла улики, которые оказались пригодными для дальнейшей экспертизы по установлению личности подозреваемого в совершении кражи.

Уже через несколько часов подозреваемый был задержан. Полицейские изъяли у него мобильный телефон и ноутбук и вернули законному владельцу.

Злоумышленником оказался 40-летний сосед потерпевшего, ранее судимый за кражи и незаконное хранение наркотических средств. В квартиру он пролез через незакрытое окно, и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.