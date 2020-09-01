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На трассе Калининград-Полесск опрокинулся грузовик

Очевидцы сообщают, что авария произошла из-за провала грунта
Иван МарковИванМарков
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ДТП на полесской трассе

ДТП на полесской трассе

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На трассе Калининград-Полесск в придорожный кювет опрокинулся грузовик MAN. Фото происшествия появилось в шестом часу вечера в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Тот факт, что опрокидывание грузовиков стало происходить на региональных трассах с завидной регулярностью, в очередной раз вызвало шутки подписчиков сообщества, однако один из свидетелей ДТП заявил, что вины водителя на этот раз не было.

- В этот момент была там, грунт провалился! – написала очевидица Марина Парфенова.

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