В Калининградской области отменили повышенные пособия по безработице, введенные из-за коронавируса

В Калининградской области с 1 сентября отменили повышенные пособия по безработице, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник объявило региональное министерство социальной политики.

- Теперь сумма, которую можно будет получить, составит 1 500 тысячи рублей. Раннее в период с мая по август 2020 года его размер составлял 4 500 рублей в месяц, - уточняют в пресс-службе министерства.

Также будут прекращены доплаты безработным гражданам на детей в размере 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка (выплачивалась в июне-августе 2020 года, для уволенных с 1 марта 2020 года – дополнительно в апреле-июне 2020 года,).

- Гражданам, уволенным с 1 марта 2020 года и признанными в установленном порядке безработными, размер пособия будет определяться в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ст. 30, 31, 33, 34, 34.1, 34.2). А именно, с учетом периода трудовых отношений за 12 месяцев до обращения в центр занятости, среднего заработка за последние три месяца по последнему месту работы и других условий, - добавляют в ведомстве.

Дополнительную информацию по теме можно получить по телефону Единой открытой линии правительства Калининградской области: 8-800-201-39-00.