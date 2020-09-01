Пекарь, дровокол, кочегар: В калининградских колониях для пяти сотен осужденных начался учебный год

В Калининградской области начался учебный год для более чем 500 осужденных, отбывающих наказание в региональных колониях. 1 сентября в образовательном учреждении №25 ФСИН занятия начались с классного часа. На нем присутствовали руководители училища и сотрудники Управления.

- В училище, функционирующем в исправительной колонии №9 и 5 его филиалах на базе других учреждений, учебные группы начнут осваивать выбранную из 17 предлагаемых востребованных на рынке труда специальностей: повар, обработчик изделий из янтаря, машинист (кочегар) котельной, оператор швейного оборудования, уборщик служебных помещений, дровокол, бетонщик, пекарь, электросварщик ручной сварки, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), штукатур, столяр, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, кухонный рабочий, засольщик овощей, станочник, - поясняют в ведомстве.

Также уточняется, что список профессий ежегодно составляется совместно с Центром занятости населения Калининградской области.

– Трудовая адаптация, которая невозможна без наличия профессионального образования, является одной из ступенек к возвращению в правопослушное общество, - заявил директор образовательного учреждения Андрей Беседин. - Каждый трудоспособный гражданин, освобождающийся из мест лишения свободы, должен получить, как минимум, одну рабочую профессию.