В ДТП на пересечении улиц Киевской и Инженерной есть пострадавшие

ДТП на пересечении Киевской и Инженерной Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде днем 1 сентября произошло ДТП на пересечении улиц Киевской и Инженерной. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, два автомобиля столкнулись в 14:20.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеются пострадавшие, - уточняют в ведомстве.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали спасатели Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда в составе 3 человек и 1 единицы техники, а также пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 5 человек и 1 единицы техники.