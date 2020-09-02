Новым руководителем комитета экономики и финансов мэрии Калининграда стал Алексей Данилов

Алексей Данилов Фото: Facebook

Наталья Дмитриева покинула пост руководителя комитета экономики и финансов мэрии Калининграда. Об этом во вторник 1 сентября сообщила пресс-служба городской администрации. Место Дмитриевой занял бывший глава департамента бюджетной политики и межбюджетных отношений министерства финансов Калининградской области Алексей Данилов. Приказ о его назначении был подписан также 1 сентября.

Алексей Данилов родился 20 сентября 1978 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Трудовую деятельность он начинал в мэрии Калининграда в должности главного специалиста комитета экономики, финансов и контроля, в течение нескольких лет возглавлял управление экономического развития администрации Калининграда, работал на руководящих должностях в министерстве финансов Калининградской области.