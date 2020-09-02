Мэрия Калининграда предупреждает о возможном сбое в работе системы безналичной оплаты проезда

С безналичной оплатой в общественном транспорте снова проблемы Фото: Иван МАРКОВ

В среду 2 сентября может произойти сбой в работе системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в своих соцсетях.

При этом, как уточняется, точно будут работать транспортные карты «Волна Балтики», и кондукторы будут принимать наличные.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - пишет пресс-служба. - Пожалуйста, не ругайтесь на перевозчиков, это не их вина. Это проблемы с программным обеспечением банка-оператора. В настоящий момент они работают над исправлением ситуации.