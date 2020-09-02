Два ангара на Балтийской косе признают объектами культурного наследия

Один из ангаров, который решено сохранить Фото: Иван МАРКОВ

Два ангара на Балтийской косе рассчитывают признать объектами культурного наследия. Об этом во вторник 1 сентября сообщил портал «Клопс».

- Речь идет об ангаре №2, совмещенном с башней управления перемещениями гидросамолетов на Малой набережной 22-24 и ангаре № 5. Оба построены в 1936-1939 годах, - пишет издание.

Власти создадут проекты границ территории ангаров, чтобы принять решения об их включении в список выявленных объектов, подлежащих государственной охране. Статус трех других сохранившихся строений пока не уточняется. Не известна и их будущая судьба.

- Согласно приказам службы охраны памятников региона, ангары включены в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия, - заявили по поводу сохранения объектов в правительстве региона. - Организована работа по установлению историко-культурной ценности.

Компромисс был достигнут после вмешательства прокуратуры Балтийска в деятельность собственника Аслана Нюдюрбегова по сносу ангаров.