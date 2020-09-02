В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 2 августа, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Азовская 2, 3, 4, ул. Ген. Озерова 57, ул. Госпитальная 23, ул. Пролетарская 121-131, ул. Краснокаменная 11-35а, 12-50, ул. Лесная 16-22, 67-89, ул. Островского 1, 2, 3, ул. Киевская 30, ул. Тихорецкая 2-2в, 12-16а.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Б. Хмельницкого 53, ул. Краснооктябрьская 9, ул. Солдатская 7.

До 17:00 вода отключена на ул. ст. л-та Сибирякова 26-36.