Калининградец украл 17 арбузов и раздал их друзьям

В Калининграде полицейские раскрыли кражу 17 арбузов из подъезда общежития. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Получив сообщение, полицейские приехали на место и опросили жильцов дома. Очевидцы рассказали, что видели мужчину, который перетаскивал зеленые плоды в машину.

«Уставив приметы подозреваемого, сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен житель соседней комнаты. Мужчина был задержан и доставлен в отдел. Как пояснил задержанный, краденые арбузы он раздал друзьям и знакомым», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Любителю арбузов грозит до двух лет лишения свободы.