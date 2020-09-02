Четыре медработника, студент и три артиста: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших (инфицированных):

- четыре медицинских работника (в том числе вернувшаяся из отпуска из Краснодарского края, трое выявлены активно без клинических проявлений по контакту с ранее заболевшей коллегой);

- студент-первокурсник, прибывший на учебу в ВУЗ из Оренбурга (без клинических проявлений);

- водитель ИП (заболел по контакту в семье);

- три артиста Музыкального театра;

- три работника промпредприятий, организаций, учреждений;

- два неработающих;

- два пенсионера (один- заболел по контакту с родственницей, другой - по прибытию в область с туристической целью из Челябинска)

-музыкальный руководитель (в отпуске).

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 3 463 случая заболевания.