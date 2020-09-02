Четыре медработника, студент и три артиста: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших (инфицированных):
- четыре медицинских работника (в том числе вернувшаяся из отпуска из Краснодарского края, трое выявлены активно без клинических проявлений по контакту с ранее заболевшей коллегой);
- студент-первокурсник, прибывший на учебу в ВУЗ из Оренбурга (без клинических проявлений);
- водитель ИП (заболел по контакту в семье);
- три артиста Музыкального театра;
- три работника промпредприятий, организаций, учреждений;
- два неработающих;
- два пенсионера (один- заболел по контакту с родственницей, другой - по прибытию в область с туристической целью из Челябинска)
-музыкальный руководитель (в отпуске).
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 3 463 случая заболевания.