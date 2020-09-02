За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области за сутки под колеса автомобилей сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Зеленоградском районе водитель «Киа» при обгоне выехал на обочину и сбил пешехода. В результате наезда 33-летний мужчина получил телесные повреждения.

На парковке на улице Фрунзе в Калининграде водитель «Мерседеса» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 78-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.