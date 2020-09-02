В Калининграде полиция разыскивает пропавшего без вести Павла Приступчика

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

УМВД России по Калининградской области обратилось к гражданам с просьбой помочь найти пропавшего без вести 43-летнего жителя Озерска Павла Приступчика.

Как сообщается, Павел Петрович 24 июля 2020 года находился в Калининграде и по настоящее время местонахождение его не установлено.

Если вам что-либо известно о местонахождении Павла Приступчика, просьба сообщить об этом в ОП по Озерскому ГО по телефонам: 8(40142) 3-21-62, 8 (40142) 3-23-46, 8 900 346 37 72 или 02.