В Калининграде начали работать горячие линии по бесплатному питанию школьников

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В комитете по образованию мэрии Калининграда сообщили число школьников, которые получат горячее питание за счет федерального и регионального бюджетов.

- В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучается свыше 61 тысячи школьников, - говорится в отчете комитета. - Из них будут обеспечены бесплатным питанием свыше 26,5 тыс. учеников младших классов, свыше 7,3 тыс. – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и свыше 1100 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задать вопросы по поводу обеспечения горячим питанием в школах города можно по телефонам «горячей линии» комитета по образованию:

- 8 (4012 )92-40-21, 92-40-29.

Вопросы по организации обеспечения школьников бесплатным горячим питанием можно адресовать также и на горячую линию министерства образования Калининградской области:

- 8 (4012) 59-29-62.

Ранее министр образования Светлана Трусенева выступила за то, чтобы родители как общественные контролеры активнее включали в организацию школьных столовых.

- Общественный контроль будет заключаться не в том, чтобы снимать пробы и заходить в пищеблок во время приготовления пищи, - отметила министр. - Необходимо, чтобы родительский контроль присутствовал на выдаче обеда, чтобы можно было оценить внешний вид блюда, количество продуктов, чистоту и соблюдение санитарно-эпидемических мероприятий, что является архиважным при сегодняшней организации питания. Я буду очень признательна родителям, которые станут во главе этого процесса и смогут ежедневно отслеживать ситуацию в школьной столовой.