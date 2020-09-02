На ул. Клинической в Калининграде зарезали 33-летнего мужчину

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 29 августа в квартире на улице Клинической. По версии следствия, 24-летний пьяный горожан ударил ножом 33-летнего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Подозреваемый накануне был помещен в следственный изолятор, в ближайшее время ему предъявят обвинение. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.