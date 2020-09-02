В Озерском районе безнадзорные животные уничтожили посевы рапса на 900 тыс рублей

В Озерском района сельскохозяйственная организация через суд пытается взыскать компенсацию ущерба, причиненного потравой посевов рапса. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В декабре прошлого года принадлежащие местному жителю овцы и козы уничтожили посевы рапса, ущерб составил 662 тыс рублей. Аналогичный случай произошел на другом поле, там стадо крупного рогатого скота уничтожило посевы на 314 тыс рублей.

Владельцы животных не стали добровольно возмещать ущерб, поэтому организация обратилась в суд.