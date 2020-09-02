Калининградская область вошла в число регионов с повышенным популяционным иммунитетом к COVID-19

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Калининградская область вошла в число регионов, в которых уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская области и Москва», - цитирует издание слова Пескова.

Отвечая на вопрос о том, почему именно в этих регионах формируется иммунитет, Песков заявил, что не может сказать, с этим вопросом «все-таки, наверное, надо к эпидемиологам обращаться».