Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, больше всего новых случаев выявлено в Калининграде – 11. В Гвардейском округе подтверждено два случая, в Зеленоградском и Багратионовском округах – по одному.

У четырех человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у семерых диагностирована пневмония (в том числе одна тяжёлая форма), у шестерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании.