В Калининграде начали выдавать справки на английском языке о пройденном тесте на COVID-19

Как пояснили в горбольнице № 2 Калининграда, ВОЗ рекомендует странам ЕС принимать граждан из других стран с некоторыми условиями.

- Например, границу Евросоюза рекомендовано пересекать со справкой, которая свидетельствует об отсутствии коронавирусной инфекции, - рассказали организаторы. - В городской больнице № 2 вы можете получить такое заключение, оно стоит 500 рублей.

Также в больнице обращают внимание, что срок между датой прибытия на границу и сдачей анализов не должен превышать 2-3 дня.

- Время лабораторных исследований и получения результатов до 3 дней, - уточнили медики. - Поэтому при планировании поездки, анализы нужно сдать за 2-3 дня до выезда.

Напоминаем, сам тест на СOVID-19 в этой больнице стоит 1750 рублей. Стоимость с выездом на дом - 2 550 рублей.