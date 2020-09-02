Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде снимут пятую часть сериала «По законам военного времени». Об этом сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте».

«15 сентября мы начинаем съемки проекта «По законам военного времени 5»! Все съемки пройдут в Калининграде!», – говорится в сообщении.

Как стало известно «Комсомолке», действия фильма будут разворачиваться в послевоенном Кёнигсберге. Сейчас завершается работа над сценарием.

Между тем на первые съемочные дни в Калининграде ищут людей на роли пострадавших от войны. В кадре хотят видеть калининградцев с ампутированными руками, ногами.

«Так же ищем очень худых мужчин на сцены концлагеря», – говорят организаторы.

Напомним, четвертую часть сериала «По законам военного времени» снимали в Черняховске – действия картины разворачивались в Инстербурге 1945 года.

В сериале снимаются Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный.