В Зеленоградске росгвардейцы задержали похитителя электросамокатов

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

На улице Ленина в Зеленоградске наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, тащившего три элекросамоката. Росгвардейцы остановили городжанина для проверки документов. В ходе беседы с правоохранителями мужчина заметно нервничал и не мог объяснить, чьи это самокаты и почему они издают звук сигнализации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчину доставилив дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что 32-летний злоумышленник похитил самокаты с территории строящегося частного дома на улице Горького. Владелец опознал принадлежащее ему имущество.

По данному факту проводится проверка.