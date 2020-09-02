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Со среды, 2 сентября Калининградский зоопарк переходит на новый режим работы в связи с сокращением светового дня. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Зоопарк будет работать с 9 часов утра до 7 часов вечера, кассы – с 9 до 18 часов

«Напоминаем, что Калининградский зоопарк по-прежнему работает в "прогулочном" режиме: закрыты все павильоны, отменены праздники, экскурсии и прочие массовые мероприятия. Сохраняется необходимость носить маску при посещении общественного туалета. Носить маску на территории зоопарка не требуется», - отметили в пресс-службе зоопарка.