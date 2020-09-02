Калининградские полицейские спасли лебедя, который жестко приземлился на асфальт

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Птицу обнаружили на улице Подгорной в Немане сотрудники патрульно-постовой службы. Как сообщает пресс-служба УМВД, лебедь получила травму лапы при жестком приземлении на асфальт и был обессилен. Полицейские обработали рану, накормили птицу и отвезли к ближайшему озеру.

Спасенного лебедя назвали Яшкой.

- Теперь, заступая на очередную смену, полицейские заезжают к озеру, чтобы проведать Яшкуи принести ему еду, чтобы он набрался сил, - рассказывают в полиции.