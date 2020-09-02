В Калининградский музей изобразительных искусств передали более 3000 предметов живописи и графики

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О передаче 3080 предметов живописи и графики и скульптуры музей написал на своей странице в Facebook. Ценные экспонаты передала Международная конфедерация Союза художников. Решение передать эту масштабную коллекцию Калининградскому музею было принято Министерством культуры РФ в 2019 году.

- Это самое масштабное пополнение коллекции с момента открытия музея в 1988 году. Мы тщательно готовились к этому историческому событию. Занимались описанием коллекции, а это масштабная научная, исследовательская работа. Готовили помещения для хранения коллекции, освоили цокольный этаж, восстановили тепло- и электроснабжение. Закупили шкафы-драйверы для хранения, подготовили стеллажи. Глобальной задачей для нас была и подготовка под выставочное пространство зала бывшего Монетного двора, - говорят калининградские музейщикт.

Этой осенью музей планирует представить посетителям из переданной коллекции произведения, посвящённые творчеству Гофмана, в рамках Международного фестиваля иллюстрации и книжной графики. А в следующем году можно будет увидеть серию выставок новых поступлений

- Для региона и музейного сообщества это настоящий подарок. Такого пополнения музейных фондов не было несколько десятилетий. Благодарим за вклад Министерство культуры РФ. Чтобы принять коллекцию, Правительством Калининградской области были выделены средства на перевозку и оснащение хранилищ графики шкафами-драйверами, - прокомментировал появление новых экземпляров министр туризма Андрей Ермак