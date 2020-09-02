Мэрия Зеленоградска приобрела служебные велосипеды

Служебная велопарковка у мэрии Зеленоградска Фото: Газета "Волна"

Зеленоградские чиновники пересели на служебные велосипеды. Об этом в среду 2 сентября сообщила районная газета «Волна».

Кроме того, у здания администрации на улице Крымской появилась новая велопарковка, на которой теперь паркуют как личный, так и служебный транспорт.

Чаще остальных служебным велосипедом пользуется главный архитектор округа Илья Поздняков, который объезжает на велосипеде свои зоны ответственности. Также велосипедом пользуется (правда, уже своим) замглавы администрации Георгий Попшой.

- Это уже необходимость — использовать в Зеленоградске именно велосипед, а не автомобиль, — передает издание слова Георгия Попшоя. — У нас появилась новая пешеходная зона, через которую проще передвигаться на велосипеде, проще выезжать на объекты на променаде, во дворах. Да и для экологии и здоровья этот вид транспорта полезнее.