Власти нашли тех, кто загрязняет Лесной ручей в Калининграде

По результатам проверки выявлено, что только 4 из 33 выпусков сточных вод в ручей Лесного организованы законно, сообщает пресс-служба правительства области.

Отсутствует разрешение на сброс ливневых и дренажных сточных вод у детского сада № 29 в Калининграде, ООО «УК Эдельвейс», УК «ПБРК-Сервис», УК «Эко-Парк», ООО «УК Управдом», ООО «ЖЭК № 17». Многоквартирные дома № 18,20,22 по ул. Урицкого в Калининграде также не имеют права сбрасывать в ручей хозяйственно-бытовые сточные воды.

Поверка и трехкратная экологическая экспертиза выявила, что сброс неочищенных сточных вод с очистных сооружений совершал ИП «Ефимчук В.И.». Предпринимателю предстоит выплатить штраф в размере 75 тысяч рублей.

Основным нарушителем министерство природных ресурсов и экологии называет предприятие ООО «Восходящая звезда», но взыскать компенсацию пока не удалось.

- Объекты компании подлежат федеральному государственному экологическому надзору. Информация о нарушении отправлена в Управление Росприроднадзора, - отмечают в министерстве.