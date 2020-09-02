В Калининграде разрешили проводить концерты и открыли театры

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С 15 сентября в Калининградской области разрешена работа концертных и театральных площадок. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Механизм будет такой же, как и с кинотеатрами. Концертным залам и театрам необходимо соблюсти все, установленные законодательством меры предосторожности и получить одобрение Роспотребнадзора, - сказал Ермак. - Все нюансы будут отображены в новой версии постановления правительства. Конечно, со своей стороны окажем всю консультационную помощь нашим учреждениям культуры и концертным площадкам.

Министр добавил, что наполняемость залов площадок не должна превышать 50 процентов.