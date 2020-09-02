Новый электрический паром для Балткосы будет вмещать 15 машин

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Вместимость легковых автомобилей на грузовой палубе нового электрического парома, который будет работать на переправе на Балтийску косу составит 15 единиц, а также 80 пассажиров. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского центра судостроения КГТУ Денис Злыгостев на совещании в региональном правительстве.

Всего на строительство парома было выделено почти 390 млн рублей.

Ранее губернатор Антон Алиханов рассказал журналистам, что новый паром на электрическом ходу должен быть готов в октябре следующего года.

« Министерство промышленности и торговли передаст его нам, а мы передадим его Балтийску, чтобы они сдавали его в аренду или сами оперировали переправой», - сказал глава региона.