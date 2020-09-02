Полицейские задержали калининградца за серию краж из машин

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В Калининграде полицейские задержали грабителя и установили, что он причастен к серии краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что 45-летний мужчина причастен к трем кражам, совершённым на территории Калининграда.

«Выяснилось, что злоумышленник высматривал на улицах города водителей, которые не запирали автомобили. После чего калининградец проникал в чужие авто, чтобы завладеть ценностями. Обычно добычей похитителя становились мобильные телефоны. Похищенное он позднее сбывал, а вырученные средства тратил на свои цели», - сообщили в полиции.

Злоумышленник водворён в следственный изолятор, он также проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.