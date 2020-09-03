Александр Васильев показал Зеленоградск в программе «Модный приговор»

Александр Васильев в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

В очередном выпуске популярной передачи «Модный приговор» в рубрике «Мода большой страны» показали Зеленоградск, в котором несколько летних недель провел телеведущий Александр Васильев. Историк прогулялся по улочкам курорта и оценил одежду туристов.

- Все одеты в спортивный трикотаж – это главное направление и тренд сезона. Одеваясь спортивно, они позволяют себе двигаться очень хорошо, снимают меня со всех сторон, счастливы и довольны, - говорит Александр Васильев. - Никакие болезни нам не помешают любить красоту и моду. Но одеваться люди стали много проще.

Историк моды отмечает, что сегодня на курортах Балтики, в Калининградской области, почти никогда не встретить каблуки. Все больше – спортивную обувь и спортивные брюки. Трикотажный верх доминирует.

- То же самое можно сказать и о женских прическах, которые полностью заменены стрижками. И дамы счастливы в этой свободе, - сказал Александр Васильев.

Напомним, у Александра Васильева в Зеленоградске есть квартиры с довоенном особняке. Их он восстановил и отремонтировал, воссоздав интерьеры довоенного Кранца.