Трюм «Витязя» впервые откроют для выставки фотографий подводного мира

. Фото: Музей мирового океана

Новый выставочный проект «Дикий подводный мир» Музей Мирового океана представит в необычном пространстве – трюме легендарного судна «Витязь». Как сообщает пресс-служба музея, 60 подводных фотографов из России и Казахстана, Украины и Белоруссии, Швеции и Германии, Филиппин и Таиланда предоставили 200 фотографий водных глубин, сделанных в разных уголках нашей планеты.

- Проект является настоящим чемпионатом, конкурсом для профессиональных фотографов-подводников, который проходит в рамках Фестиваля подводной фотографии, - говорят организаторы.

Каждый год, начиная свою работу в Москве, в Государственном Дарвиновском музее, фестиваль с успехом путешествует по стране. Его теперь ждут в Омске, Ярославле, Угличе, Минске и других городах.

Открытие выставки 3 сентября в 16:00.