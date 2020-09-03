. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Калининградский зоопарк объявил сбор книг. Если у вас есть ненужные, невостребованные или давно прочитанные книги, их можно принести в специальный книгоприемник у зоопарка.

Как сообщает пресс-служба учреждения, ящики-книгоприемники установлены у каждого входа в зоопарк. Так что оставить книги можно даже не заходя на территорию.

«Будем рады изданиям биологической, экологической и природоохранной направленности, книгам о путешествиях, животных и природе», - говорят в зоопарке. Все собранные книги передадут в Читальный павильон. Там можно будет обменять уже прочитанную книгу на ту, что еще не читали.

Напомним, со среды, 2 сентября, Калининградский зоопарк перешел на новый режим работы в связи с сокращением светового дня. Зоопарк будет работать с 9 часов утра до 7 часов вечера, кассы – с 9 до 18 часов.