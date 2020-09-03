В Калининград привезли картины Кустодиева и Коровина

. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

В Калининграде готовятся к открытию масштабная выставка работ художников «левитановцев». Проект представлен из коллекции Ярославского художественного музея. Как сообщает пресс-служба Музея изобразительных искусств, выставка посвящена одному из наиболее важных творческих объединений дореволюционной России – «Союзу русских художников».

Выставка включает произведения Аполлинария Васнецова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Константина Коровина, Абрама Архипова, Игоря Грабаря, Константина Юона и других мастеров.

Всего представят четыре десятка работ 34 художников.

Выставка откроется 4 сентября (17.00) и проработает до 15 ноября.