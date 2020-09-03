Двое детей и преподаватель: оперштаб сообщил, кто заразился COVID-19 в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области подтверждены еще 20 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб, среди заразившихся:

- ребенок, посещавший детский сад (группа временно закрыта, 25 контактных детей и три сотрудника находятся на домашней изоляции и под медицинским наблюдением)

- подросток 15 лет (выявлен о контакту с заболевшим родственником в условиях изоляции на дому)

- студентка, проходящая обучение в Чехии (обследована по возращении домой)

- преподаватель и вахтер образовательных учреждений (заболели до начала образовательного процесса, в отпуске)

- два работника промпредприятий, организаций , учреждений;

- три медицинских работников

- семь пенсионеров (у пятерых - пневмония)

- один неработающий

- два сотрудника непродовольственных торговых предприятия