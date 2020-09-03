Двое детей и преподаватель: оперштаб сообщил, кто заразился COVID-19 в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области подтверждены еще 20 случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает оперативный штаб, среди заразившихся:
- ребенок, посещавший детский сад (группа временно закрыта, 25 контактных детей и три сотрудника находятся на домашней изоляции и под медицинским наблюдением)
- подросток 15 лет (выявлен о контакту с заболевшим родственником в условиях изоляции на дому)
- студентка, проходящая обучение в Чехии (обследована по возращении домой)
- преподаватель и вахтер образовательных учреждений (заболели до начала образовательного процесса, в отпуске)
- два работника промпредприятий, организаций , учреждений;
- три медицинских работников
- семь пенсионеров (у пятерых - пневмония)
- один неработающий
- два сотрудника непродовольственных торговых предприятия