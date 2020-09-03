В Калининграде за день сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в среду, 2 августа, под колеса автомобилей попали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На ул. Театральной в Калининграде водитель БМВ при заезде на парковку совершил наезд на 36-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

На улице Докука 63-летинй водитель «Ниссана» сбил 84-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожного происшествия пенсионер получил травмы.