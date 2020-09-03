В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 3 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 свет отключен на ул. Берлинской, 20; до 18:00 – на ул. Тургенева 1а,8-10 и н ул. Л. Голикова 1.

До 18:00 электричества не будет на пр-кт Мира 86-98, пр-кт Победы 18, ул. Пугачёва 9,12-16, ул. Коммунальная 3-17,2-18, ул. Офицерская 1-13а,4-14, ул. Бородинская 17 (д/с №14),20, ул. Беговая 17-51,18-80, ул. Марш. Новикова 21-27, ул. Коммунистическая 26, ул. П. Морозова 113.

До конца рабочего дня не работает и светофор на пересечении ул. А. Невского и ул. Островского.

До 15:00 не будет воды на ул. Стрелецкой 12 и в пер. Парковом 2.

До 16:00 вода отключена на ул. Кленовая 9-21, 2-12, ул. Фабричная 13-25, ул. Сосновая 2, ул. Воздушная 31а-49,30-64, ул. Красносельская 24а-30в, ул. Глазунова 1-7б,2-14, ул. Ватутина 7-17,6-16, ул. Сапёрная 1-13а,4-10а, ул. Белинского 27-45,18-34.

До 17:00 подача воды прекращена на ул. Беланова 85а-91.

Горячее водоснабжение приостановлено до 17:00 на ул. Артиллерийской 23-55.