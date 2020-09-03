На пр. Победы в Калининграде начали строить пешеходный переход через ж/д пути

. Фото: Пресс-служба КЖД

На выезде с проспекта Победы в Калининграде началось я строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В конце августа на объекте установили современную систему освещения, а месяцем ранее были обстроены подходы с площадками. Уже уложены плиты через рельсошпальную решетку, начался монтаж систем звуковой и световой сигнализации, ограждения и знаков навигации.

«На этом участке перегона Западный Новый – Лесное Новое высокая интенсивность движения грузовых и пригородных поездов и сложный рельеф пути. Регулируемый переход позволит жителям многоэтажных домов микрорайона быстро и безопасно пересекать железнодорожные пути для выхода на проспект Победы», - отметили в пресс-службе КЖД.