Гусев и Светлогорск выиграли федеральные гранты на благоустройство

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Гусев и Светлогорск стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципалитеты получат федеральные гранты на благоустройство, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гусев стал одни из лучших в категории «малые города с численностью населения от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек включительно» с проектом благоустройства территории привокзальной площади. Концепция направлена на обустройство нового общественного пространства в одном из самых знаковых и оживленных районов города. Общая площадь благоустройства составит порядка 1,5 га. Проект включает устройство скульптурной композиции, обустройство парковочного комплекса и пешеходных зон, установку освещения, уличного видеонаблюдения, малых архитектурных форм, озеленение территории. На эти работы город получит 70 миллионов рублей.

В категории «малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно» победителем стал Светлогорск с проектом «Отрадное 2.0. Территория легенд». Предусматривается обновление парка, где появится уникальная детская зона с игровыми элементами, обустройство нового сквера, благоустройство зеленых зон. Концепция основана на восстановленных легендах Отрадного, что будет способствовать росту туристической привлекательности территории. Объем гранта составит 50 млн рублей.

Также предусмотрено софинансирование из регионального и муниципальных бюджетов и привлечение средств инвесторов.