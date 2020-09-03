В Гвардейском районе пьяная женщина съехала в озеро на угнанном такси

23 августа около посёлка Ровное автомобиль «Киа» съехал в озеро и утонул. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что за рулём в тот момент находилась 44-летняя жительница одного из посёлков. Выяснилось, что пьяная женщина не справилась с управлением и съехала в водоём.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, на озеро женщина приехала с компанией, при этом отдыхающие договорились, что через пару часов водитель за ними вернётся.

«Когда таксист вернулся, он решил размять ноги и отправился прогуляться. В это время одна из отдыхающих забралась в автомобиль и, обнаружив в замке зажигания ключи, решила прокатиться, однако в результате утопила машину. Выбраться из автомобиля женщине помогли её знакомые. В результате ДТП никто не пострадал», - рассказали в полиции.

Предварительный ущерб оценили в 400 тысяч рублей. На женщину завели уголовное дело, ей грозит до 5 лет лишения свободы за угон.