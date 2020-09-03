В Калининграде застройщик высадил на улице ядовитый клен, включенный в «Черную книгу»

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Ядовитый Клен ясенелистный обнаружили специалисты отдела озеленения. Они изучали компенсационные посадки, проведенные компанией «Курорт-Инвест», построившей дом на улице Марата, 1. Как сообщает в Facebook мэрия Калининграда, по проекту там должны были появиться 12-летние грабы (34 штуки в живой изгороди), 4 бобовника и 3 клена «Друммонди».

- Одного граба специалисты отдела озеленения вообще не досчитались, а те что высажены оказались примерно вдвое моложе, - сообщили в мэрии. - А «Друммонди» застройщик и вовсе решил подменить ядовитым Кленом ясенелистным. Это инвазивный вид, занесённый в «Чёрную книгу» - есть и такая и он там под №1.

Упавшая листва и семена клена агрессивно выделяют яд, губят семена исконных видов деревьев, те не всходят. В тени этого клена плохо растут травы, в результате страдают животные - пищи все меньше.

Главная опасность для людей заключается в том, что пыльца ясенелистного клёна является аллергеном.