В Зеленоградске поймали вора-«гастролера» из Калининграда

Началось с того, что в Зеленоградске как-то вдруг участились кражи. И ущерб в результате них был, вроде, не слишком большой: из одной аптеки пропала пара электрических зубных щеток, из другой – шесть тюбиков зубной же пасты. Третьим пострадавшим в этой цепочке несколько неожиданно стал магазин янтарных изделий, лишившийся браслета стоимостью. 12 тысяч рублей Видимо, свои стоматологические проблемы вор (а к тому моменту уже не было сомнений, что действует один человек) решил, и теперь перешел к удовлетворению эстетических потребностей.

И вот 2 августа сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был, наконец, задержан. Оказалось, на курорте орудовал гастролер – правда, всего лишь из Калининграда (коронавирус же, с межрегиональными передвижениями по-прежнему непросто). Ранее судимый за совершение 23 преступлений 32-летний (вот она, магия цифр) мужчина водворен в изолятор временного содержания. И привычно включил режим ожидания судебного разбирательства.