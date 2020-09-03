Калининградский фермер выращивал коноплю в промышленных масштабах

В Озерском районе оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков и УФСБ задержали главу фермерского хозяйства, который выращивал коноплю в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ранее судимый мужчина организовал комнаты-теплицы в телятнике, чтобы специфический аромат растущей конопли перебивался запахом крупного рогатого скота. Все теплицы были оборудованы специальным освещением, вентиляцией и приспособлениями для автоматической подачи воды.

«Собранную коноплю мужчина высушивал, упаковывал и продавал оптовыми партиями сбытчикам, которые, в свою очередь, распределяли товар среди розничных торговцев. Злоумышленник соблюдал все меры конспирации, поэтому рабочие даже не подозревали о незаконной деятельности владельца фермы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего было изъято около 26 килограммов готовой к продаже марихуаны, несколько десятков кустов растущей конопли, а также оборудование для производства и упаковки.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.