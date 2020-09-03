Калининградца, поддержавшего новозеландского стрелка», оштрафовали на 350 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу, находившемуся в ведении следственного отдела УФСБ России по Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Речь идет о жителе нашего региона: на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мужчина разместил заявление в поддержку террористического акта, совершенного в Новой Зеландии 15 марта 2019 года. Мол, считаю действия стрелка, убившего больше полусотни человек в двух мечетях города Крайстчерч, правильными и нуждающимися в подражании.

Местного единомышленника новозеландца Брентона Тарранта вычислили и инкриминировали ему статью 205.2 УК России в ее части 2 - «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Результатом расследования и состоявшегося судебного разбирательства стало признание калининградца виновным и назначение ему наказания - штрафа в размере 350 тысяч рублей.